முன்னாள் முதல்வர் ஓபிஎஸ் வீட்டின் மீது சசிகலா தரப்பு ஆதரவாளர்கள் கற்களை வீசித் தாக்குதல் நடத்தியதால் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, February 16, 2017, 17:57 [IST]

English summary

Stone pelting on OPS house. CV Shanmugam supporters doing this it seems. lots of police deployed.