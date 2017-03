குடிநீர் பஞ்சத்தைப் போக்க கல்குவாரி நீர்.. குடிக்க உகந்ததா.. கிங் இன்டியூட்டில் நடக்கிறது ஆய்வு

சென்னையில் உருவாகியுள்ள குடிநீர் பஞ்சத்தைப் போக்க கல்குவாரி நீரை பயன்படுத்த அரசு முடிவு செய்துள்ளது. கல்குவாரியில் இருந்து எடுக்கப்படும் நீர் குடிக்க ஏற்றதா என ஆய்வுகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

English summary

Stone quarry water has sent King’s Institute to test its quality to drink.