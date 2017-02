அதிமுகவின் திடீர் பொதுச் செயலாளர் சசியின் கேலிக்கூத்து அரசியல்.. மு.க. ஸ்டாலின் வேதனை

புதுமுக பொதுச் செயலாளர் சசிகலாவின் அரசியல் கேலிக் கூத்தாக உள்ளதாக மு.க. ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார். இதனால் தமிழகத்தின் பெருமை சீரழிந்து வருவதாகவும் வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

The opposition leader M.K. Stalin demanded Governor Vidyasagar Rao to take proper steps to stop Sasikala’s swearing.