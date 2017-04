புத்தகம், சீருடை சேல்ஸ்... இது என்ன ஸ்கூலா? இல்லை கடையா? பள்ளிகளிடம் காட்டமாக கேட்ட சிபிஎஸ்இ!

மத்திய அரசின் கல்வி நிறுவனங்களில் புத்தகம், சீருடை விற்பனையை நிறுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.

English summary

CBSE has told schools to shut down their shops to sell uniforms, textbooks or other stationary items within their premises