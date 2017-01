கும்பகோணத்தில் ரயிலை மறித்த இளைஞர்கள்... பயணிகளுடன் நடுவழியில் நிற்கிறது!

கும்பகோணம் அருகே ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர தீர்வுகோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ள இளைஞர்கள் ரயில் மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் நெல்லை பயணிகள் ரயில் நீண்டநோமாக தண்டாவாளத்தில் நிற்கிறது.

English summary

Studendts blockaded Nellai passengers rail in Kumbakonam. over 500 students participated in the protest.