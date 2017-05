பட்டம் விட்டு விளையாடிக்கொண்டிருந்த மாணவன் மின்சாரம் தாக்கி பரிதாப பலி - வீடியோ

கோடை விடுமுறையில் வீட்டு மொட்டை மாடியில் பட்டம் விட்டு விளையாடிக்கொண்டிருந்த வருண்குமார் என்ற மாணவன், மின் கம்பியில் மாட்டிக்கொண்ட பட்டத்தை எடுகக்ச் சென்றபோது மின்சாரம் தாக்கி உயிரிழந்தார்.

English summary

In Salem a student died in electric shock when he played kite and kite hanged over a electric post and he tried to take it out and got electric shock.