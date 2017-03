தண்ணீர் லாரி மோதி மாணவர் பலி : லாரியை அடித்து நொறுக்கிய மக்கள் - முகப்பேரில் பதற்றம்

சென்னையில் தண்ணீர் லாரி மோதிய விபத்தில் 11ஆம் வகுப்பு மாணவர் ஒருவர் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார். ஒருவர் படுகாயமடைந்துள்ளார்.

English summary

A plus 1 student killed and one injured water tanker lorry accident near Mugaperu , allegedly being rashly driven, ran over them, killing him on the spot.