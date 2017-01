"மெரீனா புரட்சி" நினைவு சின்னம் அமைக்க வேண்டும் - ஸ்டாலின் வேண்டுகோள்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தை அறவழியில் நடத்திய மாணவர்களுக்கு மு.க.ஸ்டாலின் வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார்.

English summary

"Marina Revolution" student Memorial will set to be in the marina, opposition leader m.k. stalin request