உயர்திரு மாணவ மாணவிகள்.. ஜல்லிக்கட்டு அழைப்பிதழில் பெயரை போட்டு அசத்திய அவனியாபுரம் மக்கள்

ஜல்லிக்கட்டு ஆதரவாக போராடிய மாணவர்களின் பெயரை ஜல்லிக்கட்டு அழைப்பிதழில் போட்டு அவனியாபுரம் மக்கள் அசத்தியுள்ளனர்.

English summary

Madurai Avaniyapuram people have given respect to students, who supported for Jallikattu.