விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மாணவர்கள் போராட்டம்… இயக்குநர் கவுதமன் உள்பட 8 பேர் கைது

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மாணவர்கள் மற்றும் இளைஞர்கள் சென்னையில் போராட்டம் நடத்தினர். இதில் பங்கேற்ற இயக்குநர் கவுதமன் உள்பட 8 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.

English summary

Student and youth stage protest at Valluvar Kottam in Chennai, 8 were arrested by police.