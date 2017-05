தலைமை செயலகம் முன் மாணவர் தீக்குளிக்க முயற்சி… சென்னையில் பரபரப்பு

காவலர் தேர்வில் வயது வரம்பை தளர்த்தக் கோரி சென்னை தலைமை செயலகத்தின் முன் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தினார்கள். இதில் ஒரு மாணவர் திடீரென தீக்குளிக்க முயன்றதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Student has tried set fire on him in front of Secretariat to demand age relaxation in police exam.