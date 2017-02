போராட்டம் மட்டும் அல்ல நாங்கள் இதையும் செய்வோம்.. கச்சா எண்ணெய்யை அகற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள்

எண்ணூரில் கச்சா எண்ணெய்யை அகற்றும் பணியில் ஏராளமான கல்லூரி மாணவர்கள் ஆர்வமுடன் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Students also involving to remove crude oil near in Ennore port. Praises accumulated to them.