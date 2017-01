மதுரையில் தீவிரமடைந்தது இளைஞர்கள் போராட்டம்... தண்டவாளத்தில் தலையை வைத்து மறியல்... பதற்றம்

மதுரை செல்லூரில் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்கள் தண்டவாளத்தில் அமர்ந்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். இதனால் பெரும் பதற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.

English summary

Students Blockaded train in Madurai for demanding Jallikattu. Students kept their head in track.