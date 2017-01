மெரினாவில் பீட்டா அமைப்புக்கு பாடை கட்டி ஊர்வலம் நடத்திய மாணவர்கள்!

சென்னை மெரினாவில் ஜல்லிக்கட்டுக்கு எதிராக செயல்படும் பீட்டாவுக்கு மாணவர்கள் பாடைகட்டி ஊர்வலம் நடதினர். இந்தியாவில் பீட்டாவை தடைசெய்ய வேண்டும் என்றும் அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

English summary

Students protesting in Marina for Jallikattu. They did last rites for Peta. Students are demanding to ban Peta in India.