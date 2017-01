தீவிரமாகும் ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் - சென்னையை நோக்கி படைதிரளும் மாணவர் பட்டாளம்

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டத்தில் பங்கேற்க மாணவர்கள் அணி அணியாக சென்னைக்கு வருகின்றனர். ரயிலில் மட்டுமின்றி பேருந்து, கார்களிலும் மாணவர்கள் வந்துகொண்டு இருப்பதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

English summary

Students from various towns are rushing to Chennai to boost up the protest against Jallikattu ban.