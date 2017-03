நெடுவாசலுக்கு ஆதரவாக சென்னையில் திடீரென திரண்ட மாணவர்கள்! போராட்டத்தை தடுக்க போலீஸ் குவிப்பு!!

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை முழுமையாக ரத்து செய்ய வேண்டும் எனக் கோரி போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வரும் புதுக்கோட்டை மாவட்டம், நெடுவாசல் மக்களுக்கு ஆதரவாக சென்னை அண்ணா சாலையில் மாணவர்கள் திரண்டதால் பரபரப்பு ஏ

English summary

The student in Chennai has gathered in Anna Salai to support Neduvasal people, but Police has sent them back.