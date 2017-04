போராட்டத்தை கைவிட மறுத்து சாலையில் அமர்ந்த மாணவர்கள்.. குண்டுக்கட்டாக தூக்கிச்சென்ற போலீஸ்!

டெல்லியில் போராடும் விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக சென்னை கத்திபாராவில் மாணவர்கள் நடத்திய திடீர் போராட்டத்தால் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 10:23 [IST]

English summary

Students have been arrested by the police who were protesing in Guindy Katipara Junction.