ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து திண்டுக்கல்லில் ஏப்- 2ல் போராட்டம்.. மாணவர்கள் அறிவிப்பு

ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டத்தை எதிர்த்து திண்டுக்கல்லில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை போராட்டம் நடத்தப்படும் என மாணவர் அமைப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 16:22 [IST]

English summary

Students India association conduct protest in Dindigul on 2nd April against hydro carbon project in Tamilnadu.