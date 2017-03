ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக போராட்டம்? சென்னை மெரினாவில் கூடுதல் கண்காணிப்பு

ஜல்லிக்கட்டு புரட்சி போன்று ஹைட்ரோகார்பனை எதிர்த்து சென்னை மெரினாவில் மாணவர்கள் போராட்டம் நடத்தப் போவதாக தகவல் பரவியது. இதனால் பதற்றம் அடைந்த போலீசார் மெரினாவில் கூடுதல் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

English summary

Students may stage protest against hydrocarbon, heavy security has given by police at Marina.