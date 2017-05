பிளஸ் 2 ரிசல்ட்.. . பதற்றமில்லை... பரபரப்பில்லை - ரிலாக்ஸ் மூடில் மாணவர்கள்

பிளஸ் 2 தேர்வு முடிவுகள் ரேங்க் முறை நீக்கப்பட்டுள்ளதால் மாணவர்கள், பெற்றோர்கள் பதற்றமும், பரபரப்பும் இன்றி ரிலாக்ஸ் ஆக உள்ளனர்.

Story first published: Friday, May 12, 2017, 10:12 [IST]

English summary

As the Plus 2 results are set to come in few mins all the students and parents are very much relaxed.