நீட் கெடுபிடி: சிபிஎஸ்இ அலுவலகம் தாக்குதல் - போராடிய மாணவர்கள் கைது # NEET

நீட் தேர்வு கெடுபிடியைக் கண்டித்து போராட்டம் நடத்திய மாணவர்களை போலீசார் கைது செய்தனர்

English summary

Students demand CBSE immediate cancel neet exam, Police arrest Student protest infront of the the Central Board of Secondary Education office at Annanagar Chennai.