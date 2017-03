பெப்சி, கோக் நீர் எடுக்க தடை நீக்கம்.. தாமிரபரணி ஆற்றில் இறங்கி மாணவர்கள் போராட்டம்

நெல்லை தாமிரபரணி ஆற்றிலிருந்து பண்னாட்டு குளிர்பான ஆலைகள் நீர் எடுக்க தடை நீக்கப்பட்டதை எதிர்த்து ஆற்றில் இறங்கி மாணவர்கள், சமூக ஆர்வலர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Students Protest aganinst Madras High Court lifts stay on using Thamirabarani river water. n November 2016, the court had banned Pepsi and Coke from using the river's water for their bottling plant on a plea that these companies were depriving farmers of their livelihood