குறையாத உற்சாகம்.. நிலைகுலையாத நம்பிக்கை... வீர முழக்கத்துடன் மெரினாவில் 6வது நாளாக போராட்டம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு நிரந்தர சட்டம் கொண்டு வரும் வரை போராட்டம் நீடிக்கும் என சென்னை மெரினா போராட்டக்குழுவினர் தெரிவித்துள்ளனர். அதுவரை போராட்டத்தை கைவிட மாட்டோம் என்றும் அவர்கள் திட்டவட்டமாக தெரிவித்துள்ள

English summary

Students protest continues as 6th day in Marina. They wants permnant solution for Jallikattu. They are saying that wont withdraw protest till the permnant solution comes.