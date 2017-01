ஜல்லிக்கட்டு.. கடலூர், புதுச்சேரியில் கொட்டும் மழையிலும் இளைஞர்கள் போராட்டம்

தஞ்சை, நாகை, கடலூர், புதுச்சேரி உள்ளிட்ட பகுதிகளில் கொட்டும் மழையிலும் மாணவர்கள் விடாமல் ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவு தெரிவித்து போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனர்.

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 0:15 [IST]

English summary

Students protest continues in heavy rain for demanding Jallikattu. Nagai, Thanjavur, Cuddalore, Puducherry in such places heavy rain occured. But Students not bothering about it and protesting.