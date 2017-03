மெரீனா பீச்சுக்கு எந்தப்பக்கம் கேட் போடுவது?.... கடலில் இறங்கும் இளைஞர்களால் போலீஸ் பீதி

விவசாயிகளுக்கு ஆதரவாக மாணவர்கள் கடலில் இறங்கி போராடுவதால் போலீசார் தவித்து வருகின்றனர்.

English summary

Some students jump into the waters at Marina to protest in support of farmers.Very few came to participate the protest fearing the Police attack.