கடலுக்கு அருகே நிற்கும் இளைஞர்களை நெருங்க முடியாத போலீஸ்.. ஆவேச முழக்கமிடும் மாணவர்கள்!

மெரீனா கடற்கரையில் கூடியிருந்த மாணவர்களை போலீசார் விரட்டியதால் கடலுக்குள் இறங்கி போராடத் தொடங்கியுள்ளனர். போலீசார் அருகில் வந்தால் கடலுக்குள் விழுந்து விடுவோம் என்று மிரட்டல் விடுத்து வருகின்றனர்.

Story first published: Monday, January 23, 2017, 8:01 [IST]

English summary

Tenision prevails as the agitated students are now staging protest very near to sea.