4 நாட்களுக்கு பின் இன்று திறக்கப்படும் கல்வி நிறுவனங்கள். போராட்டங்களால் மூடப்படும்?

நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு பள்ளிக் கல்லூரிகள் திறக்கப்பட உள்ளன. ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக வகுப்பு புறக்கணிப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட உள்ளதாக மாணவர்கள் அறிவித்துள்ளனர்.

English summary

Students have plan to stage protest to support Jallikattu tomorrow.