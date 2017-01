ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக மாணவர்கள் கொந்தளிப்பு... சேலத்திலும் வலுக்கிறது போராட்டம்

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக சேலத்திலும் மாணவர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர். சேலத்தைச் சேர்ந்த கல்லூரி மாணவர்கள் ஒன்று கூடி ஆட்சியர் அலுவலகம் முன்பு போராட்டத்தில் நடத்தினர்.

English summary

College Students staged a protest at collectorate in Salem district to support of Jallikkattu today.