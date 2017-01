மாணவர்கள் சாலை மறியல்.. 25 கி.மீ தூரத்திற்கு வாகனங்கள் ஸ்தம்பிப்பு.. முடங்கியது ஓஎம்ஆர்

போராட்டக்காரர்கள் மீது தடியடி நடத்தியதைக் கண்டித்து மாணவர்கள், இளைஞர்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டுள்ளதால் பழைய மகாபலிபுரம் சாலையில் 25 கி.மீ தூரத்திற்கு போக்குவரத்து முடங்கியுள்ளது. என்ன செய்வது என்று தெ

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Heavy traffic jam in OMR, as students stage a road rokho to condemn police atrocities on Jallikattu supporters.