இரவிலும் விடாமல் போராடும் இளைஞர்கள்.. மெரீனாவில் நெருப்பு சிலம்பம் சுற்றி தொடர்கிறது போராட்டம்!

ஜல்லிக்கட்டு போராட்டம் தீவிரமடைந்துள்ளதால் சென்னை அண்ணாபல்கலைக்கழகத்திற்கு காலவரையற்ற விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. விடுதியில் உள்ள மாணவர்கள் அனைவரும் உடனடியாக விடுதியை விட்டு வெளியேறவும் உத்தரவிடப்ப

English summary

Students who are agitating in Chennai Marina beach are determined to be strong and continuing their protest in the night.