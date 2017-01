ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக திரண்ட மாணவிகள்.. மிரட்டிய ஆசிரியர்கள்.. வைரலாகும் வீடியோ

ஜல்லிக்கட்டுக்கு ஆதரவாக திரண்ட சாஸ்தரா பல்கலைக்கழக மாணவிகளை பேராசிரியர்கள் மிரட்டி வகுப்பிற்கு அனுப்பினர். அப்போது ரகசியமாக எடுக்கப்பட்ட வீடியோ டுவிட்டரில் பதிவேற்றப்பட்டு வைரலாக பரவி வருகிறது.

Sastra University (Tanjore) Students Were Not Allowed To Protest for #Jallikattu ! #Worst pic.twitter.com/IbROg80EAp

English summary

Students, who gathered to support for Jallikattu in front of entrance, were made threat by Sastra University staffs.