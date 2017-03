ஹைட்ரோ கார்பனுக்கு எதிராக மெரினாவில் போராட்டம்.. 35 பேர் கைது

தமிழகத்தில் ஹைட்ரோ கார்பன் திட்டம் உள்ளிட்ட பல்வேறு பிரச்சனைகளைக் கண்டித்து மெரினா உழைப்பாளர் சிலை முன்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் 35 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர்.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Students who gathered in front of workers statue at marina has arrested. They involved in protest against several issues which prevailes in TN