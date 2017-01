வெட்ட வெளியில் கொட்டும் குளிரை பொருட்படுத்தாமல் ஜல்லிக்கட்டுக்காக நள்ளிரவிலும் போராடும் இளைஞர் படை!

தமிழினத்தின் பண்பாட்டு அடையாளமான ஜல்லிக்கட்டை மீட்பதற்காக அலங்காநல்லூரில் வெட்ட வெளியில் கொட்டும் குளிரை பொருட்படுத்தாமல் இளைஞர் படை நள்ளிரவை தாண்டியும் போராடி வருகிறது.

English summary

College Students, Women continue pro Jallikattu protests at Alanganallur for more than 15 hours,