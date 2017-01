போலி பத்திரப் பதிவு செய்த வழக்கில் நீலாங்கரை சார் பதிவாளர் தாமு அதிரடி கைது

போலியாக பத்திரப்பதிவு செய்ய உடந்தையாக இருந்ததாக நீலாங்கரை சார் பதிவாளர் தாமு கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்.

English summary

Neelankarai Sub registrar arrested for forging documents in chennai