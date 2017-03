ஜெ. கல்லறையில் எடப்பாடி எப்போது? ஜெ. என்ன யோகா டீச்சரா? சுப.வீ. பொளேர்

ஜெயலலிதா நினைவிடத்தில் ஓபிஎஸ், தீபாவைத் தொடர்ந்து எடப்பாடி பழனிச்சாமி எப்போது தியானத்தில் அமருவார் என பேராசிரியர் சுப.வீரபாண்டியன் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

English summary

Dravida Iyakka Thamizhar Peravai General Secretary Prof. Suba Veerapandian tweet on O Panneerselvam and Deepa's meditate at Jayalalithaa's burial site.