ஐடி இருந்தால்தான் ரஜினியைப் பார்க்க முடியுமாம்.. ரொம்ப ஓவரா இருக்கே!

ரஜினி ரசிகர் மன்றத்தின் உறுப்பினர் அடையாள அட்டை வைத்திருப்போர் மட்டும்தான் நடிகர் ரஜினியுடன் நாளை போட்டோ எடுத்துக்கொள்ள முடியும் என்று கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.

Subscribe to Oneindia Tamil

English summary

Superstar Rajinikanth plans to meet his fans on May 15, Chennai. On this occassion, all fans advised to submit ID proof for taking selfie with Rajini .