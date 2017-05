தற்கொலைக்கு முன்பு 13 பேருக்கு கடிதம் எழுதிய சுப்ரமணியம் - பகீர் திருப்பம்

விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் சுப்பிரமணியம் தற்கொலை கடிதத்தை 13 பேருக்கு அனுப்பியுள்ளார்.

English summary

A suicide note that government contractor and close aide of Tamil Nadu Health Minister Vijaybaskar, KR Subramaniam wrote and send 13 persons including CM Edapadi Palanisamy. In the suicide note, Subramaniam has also named a former AIADMK minister, an IAS official and a senior IPS officer.