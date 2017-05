சுப்ரமணியம் எழுதிய கடிதம் எங்கே?... குடும்பத்தினரிடம் போலீஸ் தொடர் விசாரணை

அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரின் நண்பர் சுப்ரமணியம் தற்கொலை தொடர்பாக போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.

English summary

Subramanian, a friend and business partner of Tamil Nadu Health Minister C. Vijayabaskar, died on Monday under mysterious circumstances in the state?s Namkall district.He wrote suicide note before death. Police enquiry subramaniam family.