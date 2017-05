சுப்பிரமணியன் மர்மச்சாவு... தலைக்கு வந்த கத்தி தலைப்பாகையோடு சென்றது... விஜயபாஸ்கர் பெருமூச்சு!

நாமக்கல்லை சேர்ந்த அரசு ஒப்பந்ததாரரான சுப்பிரமணியன் மர்மமான முறையில் இறந்ததால் சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கரை இறுக்கிய பிடிகள் தற்போது விலக வாய்ப்புகள் உள்ளது.

Story first published: Monday, May 8, 2017, 14:19 [IST]

English summary

Namakkal contractor Subramanian's death was great setback to IT officials who have done searches in Minister Vijayabaskar's house.