ரஜினிக்கு அரசியல் பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது: மீண்டும் ஏழரையை கூட்டும் பொர்க்கிப் புகழ் சு.சாமி!

ரஜினிக்கு அரசியல் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது என பாஜக மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணிய சாமி கூறியுள்ளார்.

English summary

BJP Senior leader Subramaniya samy says that Rajinikanth dont now anything about polytics. Tamil politicians are the actors.