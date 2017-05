கறுப்புச் சட்டை போட்டா ரஜினி திராவிடரா.. சாமி கேள்வி!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் கறுப்புச் சட்டை போட்டா திராவிடரா; அவரை தமிழ் மக்கள் எப்படி ஏற்றுக் கொள்வார்கள் என்று பாஜகவின் மூத்த தலைவர் சுப்பிரமணியன் சுவாமி கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 18:18 [IST]

English summary

BJP leader Subramanian Swamy has attacked Rajinikanth again in an interview today.