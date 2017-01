தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தினால் தமிழக அரசை டிஸ்மிஸ் செய்யனுமாம்... சொல்வது சு.சுவாமி

தடையை மீறி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தக் கூடாதாம்; அப்படி ஜல்லிக்கட்டு நடத்தினால் தமிழக அரசை கலைத்துவிட்டு ஜனாதிபதி ஆட்சியை அமல்படுத்த வேண்டும் என்கிறார் பாஜக எம்பி சுப்பிரமணியன் சுவாமி.

If Jallikattu is held without awaiting SC judgment permitting it &TN Govt fails to enforce the law, Centre must declare President's Rule.

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 15:27 [IST]

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy said that, If Jallikattu is held without awaiting SC judgment permitting it &TN Govt fails to enforce the law, Centre must declare President's Rule in his twitter page.