சசிகலாவை தமிழக சிறைக்கு மாற்ற சு.சுவாமி சொல்லும் அடடே காரணம்

சசிகலாவை பெங்களூரு சிறையில் இருந்து தமிழக சிறைக்கு மாற்ற வேண்டும் என பாஜக எம்.பி. சுப்பிரமணியன் சுவாமி மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy has urged that the TamilNadu govt should Shift Sasikala from Bengaluru prison.