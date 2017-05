கொள்கையே இல்லாத மராத்தி ரஜினி அரசியலுக்கு வந்தால் தோல்வி உறுதி... போட்டு தாக்கும் சு.சுவாமி

கொள்கையே இல்லாத மராத்தியரான ரஜினி தமிழக அரசியலில் நுழைந்தால் தோல்வியை மட்டுமே சந்திப்பார் என சுப்பிரமணியன் சுவாமி வெளுத்து கட்டியுள்ளார்.

English summary

BJP Rajya Sabha MP Subramanian Swamy slammed that Super Star Rajinikanth on entry to Politics.