நிதி ஒதுக்காத தமிழக அரசு.. ரேஷனில் நிறுத்தப்பட்ட பருப்பு, பாமாயில்.. அவதியில் மக்கள்!

தமிழக அரசு நிதி ஒதுக்காததால் பொது விநியோகத் திட்டத்தின் கீழ் நியாய விலைக் கடைகளில் பருப்பு மற்றும் பாமாயில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 12:34 [IST]

English summary

subsidized pulses and palm oil has been stoped in the Ration shops. the reason for this is the Tamilnadu government does not allocate money to buy pulses and palm oil.