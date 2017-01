சிக்னல் கோளாறு.. சென்னையில் மின்சார ரயில்கள் தாமதம் - பயணிகள் தவிப்பு

சென்னையில் பல்லாவரம் அருகே ஏற்பட்ட சிக்னல் கோளாறு காரணமாக புறநகர் மின்சார ரயில்கள் ஆங்காங்கே நிறுத்தப்பட்டன. இதனால் பயணிகள் மிகவும் சிரமத்திற்கு ஆளாகினர்.

English summary

Many suburban commuters had a tough time reaching their destinations from Tambaram to beach after the signal issue near Pallavaram on Tuesday morning.