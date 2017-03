சர்ச்சை டுவிட் ... சமூகவலைத்தளங்களில் ட்ரெண்ட் ஆன சுசித்ரா மீம்ஸ் #SuchiLeaks

சுசித்ராவின் டுவிட்டர் கணக்கில் சர்ச்சை படங்கள் வெளியானதால் முடக்கப்பட்டுள்ளது. இதை வைத்து சமூக வலைத்தளங்களில் மீம்ஸ்கள் உலா வருகின்றன.

😁😂😂 .. #SuchiLeaks #suchitra new followers like me pic.twitter.com/rwP2cCMML8

#SuchiLeaks To all the idiots who r eagerly listening to her. pic.twitter.com/q7lHiZtOK9

English summary

#Suchitra and #SuchiLeaks hastag trend in Twitter. Singer suchitra becoming night sensation on twitter, last night suchitra posted many tweets regarding celebrities.