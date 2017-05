இருளில் மூழ்கியது சென்னை.. அமைச்சர் தங்கமணி சொன்ன விளக்கம் இது தான் !

இரவில் ஏற்பட்ட திடீர் மின்தடையால் நுங்கம்பாக்கம், சைதாப்பேட்டை, ராயப்பேட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகள் இருளில் மூழ்கியது.

Story first published: Wednesday, May 17, 2017, 2:39 [IST]

Sudden power cuts many places inculding royapettah, nungambakkam in Chennai

