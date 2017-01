ஜல்லிக்கட்டுக்காக செங்கல்பட்டில் 3வது நாளாக உண்ணாவிரதம்... 4 பேருக்கு திடீர் உடல்நலக்குறைவு

செங்கல்பட்டில் ஜல்லிக்கட்டுக்காக உண்ணாவிரதம் இருந்த 4 பேர் திடீர் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்க்பட்டனர். இதனால் அங்கு பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

English summary

Four persons were not feeling well in Chengalpattu. those people were in hunger strike for demanding jallikattu.