ஜெயலலிதா கன்னத்தில் துளை இருந்தது ஏன்? எம்பால்மிங் செய்த டாக்டர் சுதா சேஷய்யன் விளக்கம்

நீண்ட நாள் சிகிச்சை, படுக்கையில் இருந்ததால், அவரது உடலில் சிறிய சிறிய துளைகள் காணப்பட்டன. அதுதான் அவரது உடல் அஞ்சலிக்காக வைக்கப்பட்டிருந்தபோது எடுத்த போட்டோவில் காணப்பட்டது.

Story first published: Tuesday, February 7, 2017, 10:50 [IST]

English summary

Sudha Seshayyan confirms embalming done for Jayalalithaa and she said she doesn't know why some big holes spotted in the Jayalalitha's cheek.